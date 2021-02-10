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Еще два космических корабля приближаются к Марсу 

BFM.RU и ещё 3 46 минут назад
Еще два космических корабля приближаются к Марсу
Фото: Twitter
Еще два космических корабля приближаются к Марсу, сообщает The Guardian. Вслед за Al Amal («Надежда») — первой межпланетной станцией Объединенных Арабских Эмиратов, которая будет исследовать атмосферу планеты с орбиты, завтра, 10 февраля, ожидается прибытие китайского космического корабля Tianwen-1, а 18 февраля должен прибыть американский ровер Perseverance.
ОАЭ уже достигли своей цели, став космической державой. Китай должен стать следующим в почетном списке, достигнувших соседней планеты, но его космический корабль не будет просто кружить вокруг Марса. После нескольких месяцев наблюдений за планетой Tianwen-1 должен высадить на поверхность 250-килограммовый марсоход. Если операция пройдет успешно, это будет вторая страна в истории, которая повторит достижение Соединенных Штатов.
Их автоматический аппарат Perseverance весом более тонны намного больше, чем Curiosity, давно работающий на планете.
Несмотря на разные задачи, все три миссии преследуют одну и ту же цель: найти геологические объекты, которые позволят во время будущих экспедиций забрать, а затем вернуть на Землю марсианский грунт. И, возможно, ответить на вечный вопрос о том, есть ли жизнь на Марсе.
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Комментарии
Наука и техника , Наука , The Guardian , Дубай , Индия , Китай , ОАЭ , США , Япония
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