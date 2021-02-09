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Япония запустит на орбиту «космический буддийский храм» 

Российская Газета 37 минут назад
Япония запустит на орбиту «космический буддийский храм»
Фото: ЕPA/SANJEEV GUPTA
Основанный в Киото в 874 году буддийский храмовый комплекс Дайгодзи, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, запустит на орбиту Земли небольшой храм, который будет вращаться вокруг нашей планеты на высоте 300-400 километров, совершая один оборот примерно за 90 минут. Об этом сообщает японская газета Asahi.
Размер храма-спутника составит 20 сантиметров в длину, 30 сантиметров в высоту и 10 сантиметров в глубину. Внутри спутника будет небольшая статуэтка Будды, а также два молитвенных свитка.
В настоящий момент спутник-храм разрабатывается компанией Terra Space Inc. Запуск намечен на 2023-й год. Специальное приложение будет показывать местоположение спутника на небосводе, чтобы верующие знали, когда молиться.
Монахи Дайгодзи полагают, что храм на орбите позволит "шире охватить планету молитвой за мир".
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Наука и техника , ЮНЕСКО , Киото , Япония
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