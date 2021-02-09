Созданы рабочие перчатки с «умным» подогревом 

Сами выбирают уровень нагрева

Американская компания Mechanix Wear создала рабочие перчатки с «умным» подогревом. Они будут полезны для рабочих, которые вынуждены действовать на морозе.

Перчатки назвали ColdWork M-Pact. Подогрев в них активируется автоматически, когда человека надевает перчатку на руку. Изделие также самостоятельно выбирает уровень нагрева, анализируя температуру тела и окружающей среды.

ColdWork M-Pact связаны с фирменным приложением. То есть работой системы можно управлять со смартфона. Перчатки могут поддерживать наиболее комфортные для каждого отдельного пользователя условия.

Сообщается, что ColdWork M-Pact оснащены аккумулятором на 3000 мАч, работают с зарядным устройством, выдающим напряжение 8,4 В при силе тока 2 А. Батарея тут, кстати, сменная. Перчатки обладают светодиодным индикатором. В ColdWork M-Pact можно пользоваться сенсорными экранами.

Перчатки оценены в $250.