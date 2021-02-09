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Android 12 получит новый интерфейс 

РИА Новости 47 минут назад
Android 12 получит новый интерфейс
Фото: AP Photo / Patricia De Melo Moreira
Новая версия операционной системы Android получит масштабный редизайн. Скриншоты, иллюстрирующие обновленный интерфейс самой популярной мобильной ОС появились на форуме разработчиков XDA.
Так, судя по скриншотам, в Android 12 переработают внешний вид панели уведомлений — ее фон станет прозрачным, а оттенок будет зависеть от выбранной темы.
В новой версии "зеленого робота" элементы интерфейса станут более округлыми. Среди других изменений — изменение настроек конфиденциальности, обновленное меню виджетов и ряд прочих улучшений. В очередной раз Google изменит механику быстрого ответа на сообщения из шторки.
Первую бета-версию Android 12 разработчики должны выпустить в феврале-марте 2021 года. Финальный релиз новой версии операционной системы Google ожидается в конце лета этого года.
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Наука и техника , Google
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