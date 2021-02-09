Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Придуман «пьяный режим» для смартфонов 

Ferra.ru 3 часа назад
Придуман «пьяный режим» для смартфонов
Фото: Ferra.ru
Не позволит отправить сообщение бывшей
Использовать смартфон в нетрезвом состоянии — не самая хорошая идея. Это может привести к тому, что бывший получит от вас странное сообщение, а в соцсети попадёт нежелательное видео. Чтобы решить эту проблему, разработчики придумали «пьяный режим» для смартфонов.
Новый режим запатентовала компания Gree Electronics. Согласно патентной документации, «пьяный режим» ограничивает работу наиболее используемых приложений, чтобы избежать неловких ситуаций.
Пользователю нужно будет самому установить правила для «пьяного режима», то есть указать, какие приложения нужно заблокировать или ограничить. Кроме того, владелец смартфона должен будет придумать правила для «трезвой верификации», чтобы выходить из «пьяного режима».
Также опция позволяет упростить взаимодействие со смартфоном. Видимо, будет включаться нечто наподобие упрощённого интерфейса.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Ferra.ru: последние новости
На спутнике Сатурна нашли следы ракетного топлива На спутнике Сатурна нашли следы ракетного топлива Созданы рабочие перчатки с «умным» подогревом Созданы рабочие перчатки с «умным» подогревом Показана первая близкая фотография Марса, сделанная китайским зондом Показана первая близкая фотография Марса, сделанная китайским зондом
Наука и техника
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
00:35
Двуглавого оленя на острове Хоккайдо сняли на видео
В мире
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
00:30
Турист сбежал от акул под испуганные крики детей и попал на видео
Происшествия
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
00:10
Коала села за руль автомобиля и попала на видео
В мире
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
00:39
Пьяный водитель сбил двух инспекторов ДПС и попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
00:21
Опубликовано видео наезда иномарки на двух пешеходов в Смоленске
Происшествия
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
03:25
Аукцион шпионских устройств КГБ в США сняли на видео
США
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
00:27
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России показали стрельбы из атомных минометов
01:59
В России показали стрельбы из атомных минометов
Армия Войска
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
00:16
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение