Грузовой корабль «Прогресс МС-15» затопили в Тихом океане 

Роскосмоса. Грузовой корабль "Прогресс МС-15", отстыковавшийся 9 февраля от Международной космической станции (МКС), затоплен в несудоходной части Тихого океана. Об этом говорится в сообщении

"Прогресс МС-15" сошел с околоземной орбиты и прекратил свое существование. Несгоревшие в плотных слоях атмосферы фрагменты корабля упали примерно в 12:13 мск на "кладбище" космических кораблей в несудоходном районе южной части Тихого океана", — сообщили в госкорпорации.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что госкорпорация выполнила все необходимые процедуры по установлению этого района временно опасным для плавания морских и полетов воздушных судов.

Корабль отстыковался от Международной космической станции в 08:21 мск.

"Прогресс МС-15"

Космический грузовик "Прогресс МС-15" был запущен 23 июля 2020 года в 17:26 мск на ракете "Союз-2.1а" с 31-й площадки (стартовый комплекс "Восток" — прим. ТАСС) космодрома Байконур. Он пристыковался к МКС в 20:45 и установил рекорд по скорости полета к станции среди грузовых кораблей, добравшись до нее за 3 часа 18 минут.

"Прогресс МС" — российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты (во время нахождения на орбите "Прогресса МС-15" коррекция орбиты с помощью его двигателей не производилась). Перед затоплением космонавты складывают в грузовой корабль скопившийся мусор, он сгорает в плотных слоях атмосферы.

Следующий запуск грузового корабля к МКС запланирован на 15 февраля с космодрома Байконур. Помимо прочих грузов он доставит на станцию дополнительный запас азота для генерации кислорода и ремонтно-восстановительный комплект для герметизации трещины.