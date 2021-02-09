Эксперты NASA заметили первые следы метеороида на Меркурии 

Ученые проанализировали данные аппарата MESSENGER и выяснили, что там содержатся первые свидетельства падения метеороида на Меркурий. В 2013 году аппарат зарегистрировал выброс тяжелых ионов в его атмосферу, сообщает Nature.

Экзосфера Меркурия представляет собой разреженную газовую оболочку. Исследования показали, что в ней преобладают натрий, магний и кальций. В меньшем количестве присутствуют водород, гелий, калий, алюминий, железо и марганец.

И экзосфера, и магнитосфера Меркурия испытывают большое влияние солнечного излучения. На освещенной стороне они «сжимаются», а на теневой, напротив, вырастает кометоподобный «хвост».

Сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA установили, что 21 декабря 2013 года на Меркурии произошло необычное событие. В солнечном ветре резко возросло количество ионов натрия и кремния. Они регистрировались на большой высоте, примерно в 5300 км над поверхностью планеты.

Исследование показало, что этот всплеск нельзя объяснить процессами в экзосфере. Вероятнее всего, это «испарения» вещества, возникшего вследствие падения метеороида.

По мнению авторов, космическое тело могло прибыть из Главного пояса астероидов или потока кометы Энке. Новые данные они надеются получить благодаря миссии BepiColombo, которая прибудет к Меркурию в 2025 году.