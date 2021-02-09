Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Эксперты NASA заметили первые следы метеороида на Меркурии 

Мир24 1 час назад
Эксперты NASA заметили первые следы метеороида на Меркурии
Фото: РИА Новости
Ученые проанализировали данные аппарата MESSENGER и выяснили, что там содержатся первые свидетельства падения метеороида на Меркурий. В 2013 году аппарат зарегистрировал выброс тяжелых ионов в его атмосферу, сообщает Nature.
Экзосфера Меркурия представляет собой разреженную газовую оболочку. Исследования показали, что в ней преобладают натрий, магний и кальций. В меньшем количестве присутствуют водород, гелий, калий, алюминий, железо и марганец.
И экзосфера, и магнитосфера Меркурия испытывают большое влияние солнечного излучения. На освещенной стороне они «сжимаются», а на теневой, напротив, вырастает кометоподобный «хвост».
Сотрудники Лаборатории реактивного движения NASA установили, что 21 декабря 2013 года на Меркурии произошло необычное событие. В солнечном ветре резко возросло количество ионов натрия и кремния. Они регистрировались на большой высоте, примерно в 5300 км над поверхностью планеты.
Исследование показало, что этот всплеск нельзя объяснить процессами в экзосфере. Вероятнее всего, это «испарения» вещества, возникшего вследствие падения метеороида.
По мнению авторов, космическое тело могло прибыть из Главного пояса астероидов или потока кометы Энке. Новые данные они надеются получить благодаря миссии BepiColombo, которая прибудет к Меркурию в 2025 году.
Ранее ученые заключили, что Меркурий может быть потенциально пригоден для жизни. Эта планета, вероятно, содержит летучие вещества.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Мир24: последние новости
Лауреат Нобелевской премии восхитился эффективностью «Спутника V» Лауреат Нобелевской премии восхитился эффективностью «Спутника V» Следы необычного взрыва заметили в центре Млечного Пути Следы необычного взрыва заметили в центре Млечного Пути Выявлены самые опасные объекты на околоземной орбите Выявлены самые опасные объекты на околоземной орбите
Комментарии
Наука и техника , NASA
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Жители российского города пожаловались на желтый снег
00:22
Жители российского города пожаловались на желтый снег
Общество
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
00:27
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России показали стрельбы из атомных минометов
01:59
В России показали стрельбы из атомных минометов
Армия Войска
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
00:32
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
Происшествия Криминал
В России создали ружье «для хипстеров»
02:09
В России создали ружье «для хипстеров»
Армия Оружие
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
00:16
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
Происшествия
Мать с ребенком протаранила на машине поезд в Забайкалье
00:16
Мать с ребенком протаранила на машине поезд в Забайкалье
Происшествия
Mercedes на полном ходу протаранил женщин на «зебре» в Москве
00:15
Mercedes на полном ходу протаранил женщин на «зебре» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
00:22
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение