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«Роскосмос» ищет варианты дополнительной поддержки космонавтов 

РИА Новости 2 часа назад
В «Роскосмосе» решили оказать дополнительную поддержку космонавтам
Фото: Роскосмос
"Роскосмос" рассматривает вопрос о помощи отряду космонавтов, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Так в "Роскосмосе" прокомментировали публикацию "МК" о том, что некоторые российские космонавты не хотят подчиняться Центру подготовки космонавтов и просят перевести их в прямое подчинение госкорпорации. Согласно публикации, с переходом космонавтов под крыло "Роскосмоса", у них должны вырасти зарплаты и увеличиться возможность трудоустройства после завершения карьеры в ракетно-космической отрасли.

"Обсуждаются различные варианты поддержки отряда космонавтов", — сказали в пресс-службе госкорпорации.

В настоящее время в отряде космонавтов "Роскосмоса" числятся 35 человек.
Из проекта постановления правительства РФ, опубликованного ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, стало известно, что российским космонавтам планируют увеличить зарплату. В настоящее время кандидаты в космонавты в РФ получают зарплату до 100 тысяч рублей в месяц, а имеющие опыт космических полетов могут зарабатывать свыше 200 тысяч, рассказал ранее российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков.
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Наука и техника , Центр подготовки космонавтов , Роскосмос , Правительство РФ , РИА Новости
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