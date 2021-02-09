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«Хаббл» показал космические «песочные часы» 

ТК «Звезда» 3 часа назад
«Хаббл» показал космические «песочные часы»
Фото: NASA, ESA, Hubble, L. Stanghellini
Космический телескоп «Хаббл» сделал фотоснимок необычной планетарной туманности в небольшом южном созвездии Щита. Речь идет о биполярной туманности M1-63, которая из-за своей формы получила название «песочных часов».
Изображение опубликовано на сайте обсерватории. Как объяснили ученые образование туманности, двойная система звезд в центре M1-63 способна создавать формы, похожие на песочные часы или бабочку. Это происходит, когда звезда в центре туманности оставляет после себя облако газа и пыли, сбрасывая большое количество материала из внешних слоев.
Материал падающей звезды, в свою очередь, направляется к полюсам с помощью спутника.
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