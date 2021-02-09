Apple внедрит долгожданную функцию в iPhone 

Компания Apple включила в бета-версии iOS 14.5 возможность выбирать приложение для воспроизведения музыки по умолчанию. Об этой функции рассказали пользователи Reddit.

Они заявили о том, что смогли в своих iPhone с новой версией iOS установить стороннее приложение в качестве стандартного для музыки и подкастов, при наличии на телефоне Apple Music.

Выбрать приложение удалось с помощью голосового помощника Siri. При этом пока в настройках нет возможности задать приложение для музыки по умолчанию.

Как сообщал «Рамблер», ранее ученые предупредили владельцев смартфонов об опасности ночного режима — dark mode. Они пришли к выводу, что dark mode, использующий защиту от синего излучения, негативно влияет на процессы организма, которые связаны со сменой дня и ночи. В результате люди начинают хуже спать.