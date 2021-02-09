На спутнике Сатурна нашли следы ракетного топлива 

К слову, впервые за всю историю наблюдения лун Учёные уже долгое время пытаются найти какие-либо признаки за пределами Земли. И хоть свежее открытие нельзя точно назвать прорывом в этой области, но как минимум интересным наблюдением — необходимо.

Так, доцент Лаборатории физических исследований в Индии Бхаламуруган Сивараман, совместно с коллегами, обнаружил на естественном спутнике Сатурна — Рее — следы ракетного топлива, сообщается на Science Advance. Речь идёт о гидразине — неорганическом соединении, имеющим такой же резкий запах, как и аммиак.

Человечество использует его для создания ракетного топлива, а случай с Реей является первым подобным. Ранее учёные не находили это соединение на лунах. И прямо сейчас специалисты заняты решением вопроса, откуда же вещество могло оказаться на Рее.

Основным вариантом объяснения находки является взаимосвязь между Реи и Титаном. Именно второму приписывают испускание молекул азота, которые затем превращаются в гидразин в результате межлунного взаимодействия.