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На спутнике Сатурна нашли следы ракетного топлива 

Ferra.ru 52 минуты назад
На спутнике Сатурна нашли следы ракетного топлива
Фото: Ferra.ru
К слову, впервые за всю историю наблюдения лун Учёные уже долгое время пытаются найти какие-либо признаки за пределами Земли. И хоть свежее открытие нельзя точно назвать прорывом в этой области, но как минимум интересным наблюдением — необходимо.
Так, доцент Лаборатории физических исследований в Индии Бхаламуруган Сивараман, совместно с коллегами, обнаружил на естественном спутнике Сатурна — Рее — следы ракетного топлива, сообщается на Science Advance. Речь идёт о гидразине — неорганическом соединении, имеющим такой же резкий запах, как и аммиак.
Человечество использует его для создания ракетного топлива, а случай с Реей является первым подобным. Ранее учёные не находили это соединение на лунах. И прямо сейчас специалисты заняты решением вопроса, откуда же вещество могло оказаться на Рее.
Основным вариантом объяснения находки является взаимосвязь между Реи и Титаном. Именно второму приписывают испускание молекул азота, которые затем превращаются в гидразин в результате межлунного взаимодействия.
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