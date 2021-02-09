Реактор ПИК ввели в энергетический режим 

На заседании Совета по науке и образованию президент РФ Владимир Путин дал команду на вывод реактора ПИК в Гатчине на энергетический режим работы и запуск тестовых экспериментов.

Реактор ПИК — исследовательский ядерный реактор, расположенный на территории Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) в городе Гатчина. Он предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения, а также многих других фундаментальных и прикладных научных исследований. Строительство комплекса на территории института началось в 1976 году, но позже было приостановлено. Возобновление работ по строительству реактора произошло в 2001 году. Первый пусковой комплекс был завершен в конце 2009 года, однако физический пуск реактора откладывался и был выполнен лишь в 2011 году. 8 февраля 2021 года на заседании Совета по науке и образованию было объявлено о запуске генератора в энергетическом режиме.