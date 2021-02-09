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Реактор ПИК ввели в энергетический режим 

Индикатор 4 часа назад
Реактор ПИК ввели в энергетический режим
Фото: РБК/YouTube
На заседании Совета по науке и образованию президент РФ Владимир Путин дал команду на вывод реактора ПИК в Гатчине на энергетический режим работы и запуск тестовых экспериментов.
Реактор ПИК — исследовательский ядерный реактор, расположенный на территории Петербургского института ядерной физики (ПИЯФ) в городе Гатчина. Он предназначен для изучения нейтронов, нейтронного излучения, а также многих других фундаментальных и прикладных научных исследований. Строительство комплекса на территории института началось в 1976 году, но позже было приостановлено. Возобновление работ по строительству реактора произошло в 2001 году. Первый пусковой комплекс был завершен в конце 2009 года, однако физический пуск реактора откладывался и был выполнен лишь в 2011 году. 8 февраля 2021 года на заседании Совета по науке и образованию было объявлено о запуске генератора в энергетическом режиме.

«Мы запускаем знаковую установку. Она разработана, изготовлена, сделана и запускается только отечественными силами. Это сложнейшее дело сделано нами вместе с Росатомом, — прокомментировал событие Михаил Ковальчук, президент НИЦ «Курчатовский институт», частью которого является ПИЯФ. — Сегодня это общий успех академического сообщества, Росатома и Курчатовского института. Только благодаря нашей консолидированной совместной деятельности мы смогли выйти на такой уровень».

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Комментарии
Наука и техника , Михаил Ковальчук , Владимир Путин , Курчатовский институт , Росатом , Гатчина , Ленинградская область
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