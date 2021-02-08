В работе Telegram и WhatsApp произошел сбой

В работе мессенджеров Telegram и WhatsApp произошел сбой. Это следует из данных на сайте Downdetector.com.

Так, около 83% пользователей Telegram пожаловались на проблемы с подключением, еще 16% — с отправкой сообщений. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Киева, Берлина и ряда других европейских городов.

Порядка 88% пользователей WhatsApp сообщают о проблемах с подключением к серверу, еще 13% — с авторизацией. С проблемами столкнулись также жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов Европы.