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Москва

Сбой произошел в работе Telegram и WhatsApp 

Агентство «Москва» и ещё 13 1 час назад
В работе Telegram и WhatsApp произошел сбой
Фото: Reuters
В работе мессенджеров Telegram и WhatsApp произошел сбой. Это следует из данных на сайте Downdetector.com.
Так, около 83% пользователей Telegram пожаловались на проблемы с подключением, еще 16% — с отправкой сообщений. С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Минска, Киева, Берлина и ряда других европейских городов.
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Порядка 88% пользователей WhatsApp сообщают о проблемах с подключением к серверу, еще 13% — с авторизацией. С проблемами столкнулись также жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов Европы.
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Наука и техника , Киев , Минск , Москва , Санкт-Петербург
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