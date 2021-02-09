Уже формируется: Оценены сроки появления коллективного иммунитета

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России уже формируется, к концу лета 60% населения страны будут иметь антитела, появившиеся при вакцинации и после болезни, при этом послабление масочного режима можно ожидать уже к лету, заявил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков

Ранее сенатор, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что при существующих темпах вакцинации от коронавируса России понадобится семь лет для создания коллективного иммунитета, переломить ситуацию может только более активная иммунизация.

"Коллективный иммунитет, скорее всего, будет достигнут к концу лета, к осени совместно — и вакцинацией, и тем, что люди переболели" — сказал Тимаков.

Он уточнил, что коллективный иммунитет предполагает наличие антител к коронавирусу у 60% взрослого населения.

При этом, в этом году больший вклад в формирование коллективного иммунитета будет за счет переболевших, а уже в последующем — за счет вакцинации, пояснил Тимаков.

По его словам, в Москве , например, 50% уже имеют иммунитет к коронавирусу, соответственно привить нужно всего 10%, но привьется к осени гораздо большее число людей.