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Создан датчик для измерения уровня стресса по поту 

Ferra.ru 1 час назад
Ученые создали датчик для измерения уровня стресса по поту
Фото: Ferra.ru
Учёные из Федеральной политехнической школы Лозанны создали датчик для измерения уровня стресса по поту. Он поможет определить, есть ли у человека депрессия или эмоциональное выгорание.
Датчик способен передавать информацию в режиме реального времени. Сенсор анализирует выделения потовых желёз. Там он ищет гормон кортизол, который связывают со стрессом. В датчике применяются короткие фрагменты ДНК, способные связываться с кортизолом. Устройство позволит измерять уровень этого гормона в течение всего дня. Так можно будет отследить показатель в динамике. В норме уровень кортизола должен быть выше по утрам и ниже по вечерам.
Учёные говорят, что датчик будет полезен не только в лечении депрессии, но и для профилактики ожирения, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний, аллергии, синдрома усталости.
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