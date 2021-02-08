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В Великобритании создадут летающий автобус 

Ferra.ru 22 минуты назад
В Великобритании создадут летающий автобус
Фото: Ferra.ru
Британская компания GKN Aerospace создаст городской летающий автобус Skybus. На проект уже выделили 4,5 млн фунтов стерлингов (около 500 млн рублей).
Летательный аппарат Skybus будет двигаться по заданным маршрутам подобно автобусу. То есть будет останавливаться для высадки и посадки людей на остановках. Маршруты Skybus будут соответствовать маршрутам наземного транспорта. Разрабатываемый аппарат должен вместить от 30 до 50 пассажиров. Также известно, что автобус будет электрическим. Больше подробностей о проекте, к сожалению, неизвестно.
Недавно российская компания «Ховер» представила дроны-такси. Их планируют испытать в трёх регионах России к 2025 году. Беспилотник сможет вместить одновременно двух пассажиров. Дрон будет способен взлетать с любых площадок, даже неподготовленных.
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Наука и техника , Великобритания
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