Космонавт с МКС снял песчаную бурю во Франции

"Думаю, многие уже видели в сети кадры из Франции, где из-за песчаной бури небо окрасилось в бежевый цвет. А вот так это выглядит из космоса, с борта Международной космической станции", — подписал Кудь-Сверчков фотографии, опубликованные на его странице в Twitter.