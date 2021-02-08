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HTC выпустит в России и Африке бюджетный смартфон 

Ferra.ru 1 час назад
HTC выпустит в России и Африке бюджетный смартфон
Фото: HTC
На африканском и российском сайтах HTC появилась страница нового бюджетного смартфона HTC Wildfire E lite.
На это обратило внимание издание iXBT. На российском сайте HTC подробно описаны характеристики новинки. HTC Wildfire E lite оснащён 5,45-дюймовым экраном, двойной основной камерой, главный датчик которой 8-Мп. Устройство питает аккумулятор ёмкостью 3000 мАч. Полного заряда должно хватить на 250 часов в режиме ожидания. В качестве аппаратной основы тут выступает процессор MediaTek Helio A22 (MTK6761D).
На то, что это дешёвый смартфон намекает установленная на нём система Android 10 Go.
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