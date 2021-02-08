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На Филиппинах ученые обнаружили кости носорога, забитого человеком 700 тыс. лет назад 

runews24.ru 26 минут назад
Ученые нашли кости забитого человеком 700 тыс. лет назад носорога
Фото: Популярная механика
Согласно исследованию, опубликованному в издании Nature, исследовательская группа обнаружила скелет носорога в Калинге, филиппинской провинции на острове Лусон. На останках были отчетливо видны следы обработки туши каменными орудиями.
Однако возраст скелета составляет 700 тысяч лет, таким образом предки людей в этом регионе не могли изготавливать орудия труда из подручные материалов.
В данный момент ученые уверены, что тушу обрабатывали не Человек разумный. Они считают, что самым подходящим кандидатом является Человек прямоходящий.
Таким образом, этот вид сумел добраться по морю до Филиппин и охотиться на крупных животных, несмотря на маленький размер мозга, по сравнению с Человеком разумным.
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Наука и техника , Филиппины
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