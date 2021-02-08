Ученые нашли кости забитого человеком 700 тыс. лет назад носорога

Согласно исследованию, опубликованному в издании Nature, исследовательская группа обнаружила скелет носорога в Калинге, филиппинской провинции на острове Лусон. На останках были отчетливо видны следы обработки туши каменными орудиями.

Однако возраст скелета составляет 700 тысяч лет, таким образом предки людей в этом регионе не могли изготавливать орудия труда из подручные материалов.

В данный момент ученые уверены, что тушу обрабатывали не Человек разумный. Они считают, что самым подходящим кандидатом является Человек прямоходящий.

Таким образом, этот вид сумел добраться по морю до Филиппин и охотиться на крупных животных, несмотря на маленький размер мозга, по сравнению с Человеком разумным.