Астроном Ави Лёб заявил о существовании корабля пришельцев

Астроном Ави Лёб (Avi Loeb), ранее изучавший первый межзвездный астероид Оумуамуа, заявил, что все признаки якобы указывают на его искусственное происхождение. Изложивший свою гипотезу в книге Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth ученый также раскритиковал научное сообщество за попытки списать необычные свойства объекта на естественные причины, что нарушает принцип бритвы Оккама. Об этом сообщается на сайте Phys.org.