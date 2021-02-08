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Астроном заявил о существовании корабля пришельцев 

Lenta.ru 53 минуты назад
Астроном Ави Лёб заявил о существовании корабля пришельцев
Фото: depositphotos.com
Астроном Ави Лёб (Avi Loeb), ранее изучавший первый межзвездный астероид Оумуамуа, заявил, что все признаки якобы указывают на его искусственное происхождение. Изложивший свою гипотезу в книге Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth ученый также раскритиковал научное сообщество за попытки списать необычные свойства объекта на естественные причины, что нарушает принцип бритвы Оккама. Об этом сообщается на сайте Phys.org.
Исследователи обнаружили Оумуамуа в октябре 2017 года, когда зафиксировали движущийся с большой скоростью объект. Специалисты решили, что он не мог быть гравитационно связан с Солнечной системой, и прилетел от другой звезды. После того, как предполагаемый межзвездный астероид пролетел мимо Солнца, он отклонился от ожидаемой траектории и ускорился под воздействием загадочной силы. Это могло бы объясняться выделением газа, как у комет, однако астрономы не нашли свидетельств выбросов.
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Для объяснения странного поведения исследователи предложили новые гипотезы, согласно одной из которых Оумамуа состоит из водородного льда. Однако, по мнению Лёба, все предположения включают в себя то, с чем ученые не сталкивались раньше, поэтому нельзя отвергать и возможность того, что астероид на самом деле является кораблем пришельцев. Согласно моделированию, форма космического объекта также необычна — она может быть либо длинной и тонкой, как сигара, либо плоской и круглой. Последний вариант соответствует космическому кораблю в виде паруса, который «толкает» звездное излучение.
По словам Лёба, Оумуамуа находился в состоянии покоя относительно других звезд, и, по сути, Солнечная система наткнулась на объект, словно на межзвездный буй.
Однако предположения астронома не встретили поддержки со стороны научного сообщества. Так, астрофизик Итан Сигель (Ethan Siegel) назвал Лёба некогда уважаемым ученым, который, не найдя поддержки среди коллег, начал играть на публику. Согласно выводам Алана Фитцсиммонса (Alan Fitzsimmons), астрофизика из Университета Квинс (Северная Ирландия), наблюдаемые свойства астероида согласуются с ожидаемым поведением кометоподобных тел, выброшенных из другой планетной системы.
Лёб известен как руководитель кафедры астрономии в Гарварде, он опубликовал множество научных работ, а также сотрудничеством со Стивеном Хокингом. Его исследовательские работы охватывают широкий диапазон научных областей, включая проблему возникновения первых звезд во Вселенной, эпоху реионизации, формирование сверхмассивных черных дыр, поиск внеземной жизни, гравитационное линзирование с участием планет, гамма-всплески, «21-сантиметровую космологию», лес Лайман-альфа, а также приливное разрушение звезд и визуализацию «тени» черных дыр.
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Наука и техника , Стивен Хокинг , Гарвардский университет
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