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Пандемию коронавируса связали с ростом температур 

Мир24 47 минут назад
На возникновение пандемии коронавируса опосредованно повлияло глобальное потепление. Рост температур сделал юг Китая очень благоприятным регионом для летучих мышей. Их численность и видовое разнообразие резко возросли, сообщает Science of the Total Environment.
Исследование Кембриджского университета показало, что за последние десятилетия в провинцию Юньнань проникло около 40 новых для этого региона видов летучих мышей. Они мигрировали из Лаоса, Вьетнама и Мьянмы.
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Каждый вид «принес» с собой по два-три вида коронавирусов. Таким образом, в регионе начало циркулировать 100-150 видов вирусов, которые раньше не контактировали друг с другом.
В результате, по мнению ученых, произошла рекомбинация геномов, и возникли «предки» атипичной пневмонии и COVID-19. Согласно некоторым данным, предшественник SARS-CoV-2 начал распространяться в Восточной Азии еще в середине прошлого столетия.
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Наука и техника , Видео , Вьетнам , Китай , Лаос , Бирма
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