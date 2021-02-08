На возникновение пандемии коронавируса опосредованно повлияло глобальное потепление. Рост температур сделал юг Китая очень благоприятным регионом для летучих мышей. Их численность и видовое разнообразие резко возросли, сообщает Science of the Total Environment.

Исследование Кембриджского университета показало, что за последние десятилетия в провинцию Юньнань проникло около 40 новых для этого региона видов летучих мышей. Они мигрировали из Лаоса, Вьетнама и Мьянмы.

Каждый вид «принес» с собой по два-три вида коронавирусов. Таким образом, в регионе начало циркулировать 100-150 видов вирусов, которые раньше не контактировали друг с другом.

В результате, по мнению ученых, произошла рекомбинация геномов, и возникли «предки» атипичной пневмонии и COVID-19. Согласно некоторым данным, предшественник SARS-CoV-2 начал распространяться в Восточной Азии еще в середине прошлого столетия.