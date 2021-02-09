На старых ПК отключат браузер Google Chrome

Браузер Google Chrome в скором времени не будет работать на персональных компьютерах и ноутбуках старше 2005 года, сообщили разработчики продукта.

С новым обновлением Chrome 89 браузер перестанет поддерживать процессоры x86, не обладающие поддержкой команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3), передает РИА «Новости» со ссылкой на документ о политике разработчиков Chromium.

Отмечается, что это в основном затронет компьютеры до 2005 года выпуска. Пользователям версии Chrome 87 отправят сообщение о прекращении поддержки в скором времени.