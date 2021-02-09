Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Chrome перестанет работать на некоторых компьютерах 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 10 6 часов назад
На старых ПК отключат браузер Google Chrome
Фото: Reuters
Браузер Google Chrome в скором времени не будет работать на персональных компьютерах и ноутбуках старше 2005 года, сообщили разработчики продукта.
С новым обновлением Chrome 89 браузер перестанет поддерживать процессоры x86, не обладающие поддержкой команд Supplemental Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3), передает РИА «Новости» со ссылкой на документ о политике разработчиков Chromium.
Отмечается, что это в основном затронет компьютеры до 2005 года выпуска. Пользователям версии Chrome 87 отправят сообщение о прекращении поддержки в скором времени.
Видео дня. Муцениеце поделилась подробностями постразводной жизни
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Премьер Чехии заявил о возможности прямых закупок «Спутника V» Премьер Чехии заявил о возможности прямых закупок «Спутника V» Лауреат Нобелевской премии отреагировал на данные об эффективности «Спутника V» Лауреат Нобелевской премии отреагировал на данные об эффективности «Спутника V» Грузовой корабль «Прогресс» отстыковался от МКС Грузовой корабль «Прогресс» отстыковался от МКС
Наука и техника , Google , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Жители российского города пожаловались на желтый снег
00:22
Жители российского города пожаловались на желтый снег
Общество
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
00:27
Самолет лишился шасси при посадке на Итурупе
Происшествия
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
00:59
Огромный крокодил вылез из океана и съел двух акул на глазах у людей
В мире Происшествия
В России показали стрельбы из атомных минометов
01:59
В России показали стрельбы из атомных минометов
Армия Войска
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
00:32
Мачеха заказала убийство своей 8-летней падчерицы
Происшествия Криминал
В России создали ружье «для хипстеров»
02:09
В России создали ружье «для хипстеров»
Армия Оружие
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
00:16
Глыба снега рухнула на ребенка у крыльца магазина в Находке
Происшествия
Мать с ребенком протаранила на машине поезд в Забайкалье
00:16
Мать с ребенком протаранила на машине поезд в Забайкалье
Происшествия
Mercedes на полном ходу протаранил женщин на «зебре» в Москве
00:15
Mercedes на полном ходу протаранил женщин на «зебре» в Москве
Происшествия Новости Москвы
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
00:22
Байден едва не упал, поднимаясь в самолет
В мире Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение