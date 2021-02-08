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Ученые предупредили об опасности коронавируса панголинов 

РИА Новости и ещё 2 3 часа назад
Ученые предупредили об опасности коронавируса панголинов
Фото: Depositphotos / Alexander Raths
Ученые из института Френсиса Крика обнаружили важные структурные сходства между SARS-CoV-2 и коронавирусом панголинов, что может говорить о риске инфицирования последним людей. Об этом сообщается на сайте Eurek Alert со ссылкой на опубликованное исследование в журнале Nature Communications.
Команда исследователей сравнила структуры белков-шипов в двух коронавирусах и обнаружила, что вирус панголина способен связываться с рецепторами не только этих млекопитающих, но и человека.
Так, один из соавторов исследования Дональд Бентон пояснил, что до сих пор у ученых нет окончательных доказательств, что SARS-CoV-2 перешел к человеку через этих существ.

"Однако мы показали, что вирус панголина потенциально может перейти к человеку, поэтому мы призываем к осторожности при любом контакте с этим видом и прекращению незаконной контрабанды и торговли ими, чтобы защититься от этого риска", — пояснил Бентон.

Как отмечается, данная работа не подтверждает, действительно ли вирус панголина является частью цепи эволюции SARS-CoV-2. Однако, исследование показывает различные возможные сценарии того, как коронавирус перешел к людям.
Одним из них является то, что SARS-CoV-2 произошел от другого, неизвестного в настоящее время коронавируса летучих мышей, который мог заразить панголинов, а затем перешел от них к людям. Также есть вероятность, что вирус летучих мышей мог "слиться" с коронавирусом другого промежуточного вида.
По словам еще одного из соавторов Стива Гамблина, об эволюции SARS-CoV-2 еще предстоит многое выяснить, но чем больше ученые будут узнавать о нем, тем больше будет понимания того, как он работает и развивается дальше.
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