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Ученые наметили план «уборки» орбиты Земли 

Российская Газета и ещё 1 1 час назад
Ученые наметили план «уборки» орбиты Земли
Фото: РИА Новости
Группа международных ученых, в которую входит профессор Самарского Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Владимир Асланов, сделали список наиболее опасных объектов космического мусора на орбите Земли. об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование в журнале Acta Astronautica.
Огромные "залежи" космического мусора можгут создать проблемы для землян — особенно при столкновении крупных объектов, которые могут вызвать "лавину". В результате на Земле может быть нарушена работа интернета. Также мусор при определенных обстоятельствах может стать угрозой для навигационных, климатических, географических и других спутниковых систем.
По данным ученых, сегодня на орбите находится около 25 тысяч запущенных ранее крупных объектов и миллионы мелких частиц — они летят с огромной скоростью, до 15 километров в секунду. Впрочем, участники научного исследования сократили этот список объектов до 50 самых опасных, которые нужно устранить в первую очередь. Речь идет о том, чтобы "отбуксировать" их на безопасные орбиты с помощью специальной техники. Практически все эти тяжелые объекты — корпусы старых ракет. Из списка опасных 37 имеют вес более двух тонн.
Ученые отмечают, что затевать глобальную уборку в космосе нужно уже сейчас. Тем более, что техника и технологии активно развиваются в этом направлении.
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Наука и техника , РИА Новости
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