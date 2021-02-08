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Видео испытаний Як-40 с электродвигателем 

Вадим Дроздов 16 минут назад
5 февраля стало известно, что в Новосибирске испытали первый в мире самолет с электродвигателем. На аэродроме СибНИА им. Чаплыгина в Новосибирске начались наземные испытания летающей лаборатории на базе самолета Як-40 с гибридной силовой установкой на борту. В состав ее входит и сверхпроводящий электрический двигатель, впервые созданный в летном исполнении для крылатых машин такого класса. Это первый шаг к созданию электросамолета. Авиация такого типа по оценкам мировых экспертов должна появиться в районе 2030 года. Однако на сегодняшний день представленный в Новосибирске двигатель, система управления и генератор, который создан на базе сверхпроводимости, является единственным.
Наука и техника , Видео
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