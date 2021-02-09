В Чехии обеспокоились возможным дефицитом вакцины «Спутник V» 

«Вопрос в том, обратятся ли производители «Спутника V» насчет регистрации ввиду недостатка этой вакцины. Вопросом также является, станет ли наш Государственный институт контроля за лекарственными препаратами заниматься рассмотрением темы, если производители «Спутника V» не обратятся насчет регистрации в Европейское агентство по лекарственным препаратам», — заявил Бабиш. Он рассказал о том, что правительство получило несколько писем с рекомендацией закупить российскую вакцину. «Мы рассмотрим этот вопрос. Нам нужны вакцины прямо сейчас — в феврале, марте, апреле», — пообещал премьер-министр Чехии.