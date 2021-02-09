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Москва

В Чехии обеспокоились возможным дефицитом вакцины «Спутник V» 

Профиль и ещё 3 1 час назад
Чехия получает вакцины от коронавируса сразу от трех производителей — американской Moderna, британско-шведской AstraZeneca, а также препарат совместной разработки американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech. Однако 0,51 млн доз вакцины европейскому государству не хватает — в республике планируют делать не меньше 100 тыс. прививок в день.
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил о том, что правительство страны желает скорейшей регистрации в Евросоюзе российской вакцины «Спутник V». При этом в Чехии опасаются, что на европейские страны российского препарата из-за повышенного спроса может не хватить, передает ТАСС.

«Вопрос в том, обратятся ли производители «Спутника V» насчет регистрации ввиду недостатка этой вакцины. Вопросом также является, станет ли наш Государственный институт контроля за лекарственными препаратами заниматься рассмотрением темы, если производители «Спутника V» не обратятся насчет регистрации в Европейское агентство по лекарственным препаратам», — заявил Бабиш. Он рассказал о том, что правительство получило несколько писем с рекомендацией закупить российскую вакцину. «Мы рассмотрим этот вопрос. Нам нужны вакцины прямо сейчас — в феврале, марте, апреле», — пообещал премьер-министр Чехии.

Ситуация с COVID-19 в Чехии остается острой. «Эпидемия пока не идет на спад. Не уменьшается число госпитализированных. В республике большое число заразившихся, распространяется британский штамм коронавируса», — рассказал Бабиш. Страна испытывает острый дефицит вакцин от коронавируса.
Ранее «Профиль» писал о том, что в Чехии допускают возможность использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V». Такое заявление сделал президент страны Милош Земан.
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Наука и техника , Видео , Андрей Бабиш , Милош Земан , ЕС , Pfizer , ИТАР-ТАСС , Чехия
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