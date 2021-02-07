Google перестанет следить за пользователями через cookies 

Компания Google внедрит новую технологию FLoC, которая поможет отказаться от сбора персональной информации пользователей. Корпорация больше не будет использовать таргет рекламы на основе Cookie-файлов.

«Подбор рекламы по FLoC эффективнее, чем сбор «куки-файлов». Об этом говорят результаты исследований, проведенных Google», — пишет «Прайм».

Предполагается, что технология позволит повысить приватность серфинга и поможет устранить рекламный трафик от мошенников. Для подбора рекламы по FLoC не требуется доступ к данным отдельных людей. Технология объединяет в группы пользователей со схожими интересами и рекламное сообщение видят несколько человек.

Google анонсировала технологию в 2019 году. Тестирование проведут в 2021 году. Дата внедрения технологии еще неизвестна, потому что в компании еще не решили юридические вопросы.

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что мошенники придумали способ кражи денег с помощью «Google Фото». Пользователю на телефон приходит рассылка о новом фото в альбоме «Google Фото». Мошенники пишут, что положена выплата и предлагают оплатить комиссию за перевод денег.