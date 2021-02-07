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Google перестанет следить за пользователями через cookies 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Google перестанет следить за пользователями через cookies
Фото: pxhere.com
Компания Google внедрит новую технологию FLoC, которая поможет отказаться от сбора персональной информации пользователей. Корпорация больше не будет использовать таргет рекламы на основе Cookie-файлов.

«Подбор рекламы по FLoC эффективнее, чем сбор «куки-файлов». Об этом говорят результаты исследований, проведенных Google», — пишет «Прайм».

Предполагается, что технология позволит повысить приватность серфинга и поможет устранить рекламный трафик от мошенников. Для подбора рекламы по FLoC не требуется доступ к данным отдельных людей. Технология объединяет в группы пользователей со схожими интересами и рекламное сообщение видят несколько человек.
Google анонсировала технологию в 2019 году. Тестирование проведут в 2021 году. Дата внедрения технологии еще неизвестна, потому что в компании еще не решили юридические вопросы.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что мошенники придумали способ кражи денег с помощью «Google Фото». Пользователю на телефон приходит рассылка о новом фото в альбоме «Google Фото». Мошенники пишут, что положена выплата и предлагают оплатить комиссию за перевод денег.
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Наука и техника , Google , ФедералПресс
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