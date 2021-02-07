У самой старой в мире птицы появился птенец 

Речь идёт о 70-летней самке тёмноспинного альбатроса по кличке Уиздом. Она живёт на островах Мидуэй в Тихом океане.

Птенец вылупился 1 февраля. В ближайшее время он будет получать пищу от обоих родителей, а к лету оперится и научится летать.

Учёные наблюдают за Уиздом с 1956 года и считают её самой старой птицей на планете. Орнитолог Чендлер Роббинс отловил самку и пометил её лапу красным кольцом с номером, чтобы отслеживать её перемещение. Птица вернулась на острова Мидэуй только спустя 46 лет и с тех пор регулярно прилетает туда для размножения. За время наблюдения у Уиздом появилось 35 птенцов.