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У самой старой в мире птицы появился птенец 

Говорит Москва и ещё 1 1 час назад
У самой старой в мире птицы появился птенец
Фото: medium.com
Речь идёт о 70-летней самке тёмноспинного альбатроса по кличке Уиздом. Она живёт на островах Мидуэй в Тихом океане.
Птенец вылупился 1 февраля. В ближайшее время он будет получать пищу от обоих родителей, а к лету оперится и научится летать.
Учёные наблюдают за Уиздом с 1956 года и считают её самой старой птицей на планете. Орнитолог Чендлер Роббинс отловил самку и пометил её лапу красным кольцом с номером, чтобы отслеживать её перемещение. Птица вернулась на острова Мидэуй только спустя 46 лет и с тех пор регулярно прилетает туда для размножения. За время наблюдения у Уиздом появилось 35 птенцов.
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