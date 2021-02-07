Билл Гейтс назвал изменение климата угрозой для человечества

Все новости на карте

Билл Гейтс предсказал новые глобальные угрозы для человечества. Основатель компании Microsoft убеждён, что в будущем ими станут изменение климата и биотерроризм. Заявление предпринимателя приводит британское издание Express.

По словам Гейтса, число погибших от природных катаклизмов, связанных с потеплением, будет увеличиваться каждый год.

«Жертв будет намного больше, чем во время пандемии коронавируса», — отметил он.

Также основатель Microsoft счёл серьёзной опасностью биотерроризм. «Тот, кто захочет причинить масштабный вред всему человечеству, может создать новый смертоносный вирус», — уверен бизнесмен.

Ранее Гейтс предупреждал о приближении пандемии. Он указывал, что миллионы людей по всему миру уничтожит не война, а «очень заразный вирус».