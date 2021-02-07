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Создан сервис для проверки подмены лица на фото 

Ferra.ru и ещё 1 52 минуты назад
Появился сервис для проверки подмены лица на фото
Фото: Ferra.ru
Исследователи из компании Sensity разработали онлайн-инструмент, который позволяет определить, было ли подделано лицо человека на фото или видео. То есть сервис указывает, является ли материал дипфейком.
Технология, которая позволяет определить подделку, сочетает в себе методы глубокого обучения и судебной экспертизы. Разработчики обучили детектор дипфейков на сотнях тысяч поддельных видео и фото. Некоторые материалы нашли в интернете.
Пока онлайн-инструмент способен определить, было ли подделано лицо, но в будущем сможет различить, изменялись ли другие объекты на видео или фото. Сервис также может «сказать», какие конкретно методы применялись для создания дипфейка.
Точность инструмента может достигать 99,9%. Однако он не во всех случаях «уверен» почти на 100% в своём вердикте.
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Наука и техника , США
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