МЧС завело аккаунт в TikTok 

Министерство чрезвычайных ситуаций России открыло официальное сообщество в соцсетях TikTok и Likee, сообщается на сайте ведомства.
В профиле будут публиковать ролики о профессиональной деятельности спасателей.
"Это челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, графити, песни МЧС и многое другое", — говорится в сообщении.
Накануне аккаунт в TikTok завело Министерство иностранных дел. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, создание сообщества следует расценивать не как "дань моде", а обычную информационную работу.