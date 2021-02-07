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МЧС завело аккаунт в TikTok 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
МЧС завело аккаунт в TikTok
Фото: РИА Новости
Министерство чрезвычайных ситуаций России открыло официальное сообщество в соцсетях TikTok и Likee, сообщается на сайте ведомства.
В профиле будут публиковать ролики о профессиональной деятельности спасателей.

"Это челенджи, трюки от спасателей, видео от первого лица. Совсем скоро можно будет увидеть видеопамятки, лайфхаки, стихи, рисунки, графити, песни МЧС и многое другое", — говорится в сообщении.

Накануне аккаунт в TikTok завело Министерство иностранных дел. По словам официального представителя внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, создание сообщества следует расценивать не как "дань моде", а обычную информационную работу.
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Наука и техника , МИД , МЧС
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