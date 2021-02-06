Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Вирусолог рассказал об особенностях третьей волны коронавируса в России 

Газета.Ru 59 минут назад
Заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов рассказал об особенностях третьей волны коронавируса в России. Об этом пишет Ura.ru.
По его словам, в настоящий момент наблюдается снижение новых случаев. Вероятно, эта тенденция сохранится, но возможна третья волна из-за мутаций вируса.
Также Нетесов добавил, что при проникновении новых штаммов в Россию распространение коронавируса может существенно ускориться.

"Если они к нам попадут, то третья волна возможна", — сказал вирусолог.

В России заявили о возможности вакцинировать всех желающих до июня
Ранее стало известно, что создателей "Спутник V" могут номинировать на Нобелевскую премию.
Газета.Ru: последние новости
Дуров встретился с наследным принцем Дубая Дуров встретился с наследным принцем Дубая Telegram заблокировал каналы с личными данными силовиков и участников протестов Telegram заблокировал каналы с личными данными силовиков и участников протестов Американские эксперты назвали преимущества "Спутника V" Американские эксперты назвали преимущества "Спутника V"
Наука и техника , Видео , Сергей Нетесов , РИА Ura.ru
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
01:01
Стадо буйволов бросилось на леопарда и попало на видео
В мире
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
00:16
Опубликовано видео последствий взрыва в Бордо
В мире Происшествия
Опубликовано видео пожара в Москве
00:29
Опубликовано видео пожара в Москве
Пожары
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
01:13
Дацик устроил массовую драку в Москве и попал на видео
Происшествия
Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео
00:20
Гигантская волна в Крыму перевернула лодку с мужчиной и попала на видео
Происшествия
Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста
03:32
Опубликовано видео спасения упавшего в яму сноубордиста
Общество Происшествия
Ford Focus сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
00:33
Ford Focus сбил пешехода в Петербурге и попал на видео
Происшествия
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
00:32
Освобождение енота из под капота автомобиля сняли на видео
Общество
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
00:43
Полеты МиГ-31БМ над Пермским краем сняли на видео
Войска
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
00:12
Пожар на нефтезаводе в российском городе попал на видео
Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение