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На Луне нашли пропавший 50 лет назад мяч для гольфа 

ТК «Звезда» и ещё 1 6 февраля 2021
На Луне нашли пропавший 50 лет назад мяч для гольфа
Фото: РИА Новости
На Луне обнаружено место мяча для гольфа, которым в феврале 1971 года сыграл американский астронавт и командир «Аполлона-14» Алан Шепард.
В ходе миссии перед астронавтами стояла задача выяснить, как привычные объекты ведут себя в лунных условиях.
Andy Saunders, ASU, GSFC, NASA
Для этого Шепард, после установки необходимого оборудования и сбора образцов грунта, сыграл «в гольф», достав из кармана скафандра два мячика. В качестве клюшки использовался инструмент для выкапывания лунных образцов. Астронавт сделал несколько ударов, один из мячей отлетел недалеко и попал в воронку, а второй укатился гораздо дальше и потерялся.
Пропавший 50 лет назад мяч удалось разглядеть на недавно восстановленных фотографиях высадки. Оказалось, он отлетел всего на 37 метров, где и пролежал все последующие 50 лет, пишет Daily Mail.
Мяч на снимках заметил специалист по обработке цифровых изображений Энди Сандерс. Работая над книгой, посвященной миссиям «Аполлон», он разработал методы цифрового улучшения и обработки видео. Очистив фото— и видеозаписи от шума и применив технику наложения, Сандерс в итоге получил изображения в высоком разрешении.
Алан Шепард вошел в историю как первый человек, сыгравший в гольф на Луне. Стоит отметить, что делать это в скафандре оказалось непросто — сначала астронавт попадал больше по лунной поверхности, чем по мячу, затем удары, наконец, удались.
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Наука и техника , Садоводство , Алан Шепард , NASA
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