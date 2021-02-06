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Врач из центра Гамалеи оценил угрозу двойного заражения COVID-19 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Врач из центра Гамалеи оценил угрозу двойного заражения COVID-19
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
В организме одного человека могут сосуществовать сразу два варианта COVID-19, считают ученые. Как это получается и насколько это опасно, рассказал в интервью радио Sputnik вирусолог Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко.
В мире сейчас фиксируется появление различных вариантов вируса SARS-CoV-2. Известно, что этот вирус, являющийся возбудителем COVID-19, отличается повышенной скоростью мутации. Ученые выяснили, что различные его вариации могут соседствовать в организме одного человека, рассказал Александр Бутенко.

"Есть интересные опубликованные наблюдения, что у одного человека в организме могут быть два отличающихся варианта коронавируса. Это или мутации, которые происходят в течении болезни, или человек заразился двумя вариантами", — рассказал вирусолог.

Насколько это может повлиять на течение болезни, сейчас сказать сложно. Пока есть только предположения, но не доказательства того, что измененный вирус меняет течение болезни — осложняет или, наоборот, делает его более легким. Есть также предположения, что новые варианты распространяются быстрее. Но в любом случае все эти новые генотипы не выходят за рамки одного вируса SARS-CoV-2, уточнил Александр Бутенко.
По его словам, защитой от двойного проникновения любых вариаций коронавируса является вакцинация.

"Пока многообразие коронавируса, которое выявляется, не вызывает критическую ситуацию для распространения инфекции и для возможностей вакцин, приготовленных еще в прошлом году. Это пока не может повлиять на эффективность вакцинации", –заключил Александр Бутенко в интервью радио Sputnik.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Наука и техника , Александр Бутенко , ИА Sputnik
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