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Создан квантовый датчик для обнаружения сигналов Bluetooth и Wi-Fi 

Ferra.ru 3 часа назад
Создан квантовый датчик для обнаружения сигналов Bluetooth и Wi-Fi
Фото: Ferra.ru
Связанные с армией учёные создали квантовый датчик, который может обнаруживать AM и FM-радио, Bluetooth, Wi-Fi и другие сигналы.
«Популярная механика» пишет, что датчик, разработанный Исследовательской лабораторией Армии США, поддерживает радиочастотный спектр от 0 до 20 ГГц. Разработку назвали датчик Ридберга.
Она применяет лазерные лучи, чтобы создать ридберговские атомы. Так называют атомы водорода и щелочных металлов, у которых внешний электрон находится в высоковозбуждённом состоянии очень далеко от ядра. Эти атомы создавали над СВЧ-контуром и они чувствительны к изменениям во внешнем микроволновом поле, возникающим из-за электромагнитных волн.
Особенность датчика в том, что он может обнаруживать сигналы сразу в нескольких диапазонах. Устройство может преодолеть фундаментальные ограничения традиционной электроники по чувствительности, полосе пропускания и частотному диапазону.
Теперь исследователи хотят повысить чувствительность датчика.
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