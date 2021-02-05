Huawei обвинили в копировании Android 

ОС от Huawei имеет косметические отличия от Android и не может называться «убийцей» операционной системы от Google . Об этом сообщает издание ArsTechnica.

К такому выводу пришел журналист издания Рон Амадео (Ron Amadeo), который изучил SDK (software development kit, набор средств разработки) HarmonyOS 2.0. Чтобы получить профиль разработчика и доступ к эмулятору операционной системы, Амадео пришлось подтвердить свою личность. Автор направил Huawei личные данные — копию паспорта, водительского удостоверения, платежную информацию. После проверки данных, которая заняла два дня, специалист смог изучить эмулятор операционной системы от Huawei.

В материале на сайте издания журналист подчеркнул, что не нашел практически никакой разницы между SDK Android и HarmonyOS 2.0. По его словам, HarmonyOS является просто модифицированной версией ОС от Google с фирменной оболочкой EMUI. Обвинивший компанию в копировании Android специалист заметил, что единственное серьезное нововведение ОС — наличие файлов с разрешением hap (пакет возможностей HarmonyOS, Harmony OS Ability Package). При подробном рассмотрении Амадео заметил, что hap является измененной версией apk — формата архивных исполняемых файлов-приложений для Android.

«SDK Huawei является точной копией SDK Google Android Studio», — подытожил Рон Амадео.

Автор заметил, что компания не упоминает об этом ни в одной из частей своей документации. Журналист также заявил, что копировать Android легко, так как система имеет открытый исходный код.