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Москва

Huawei обвинили в копировании Android 

Lenta.ru 48 минут назад
Huawei обвинили в копировании Android
Фото: Reuters
ОС от Huawei имеет косметические отличия от Android и не может называться «убийцей» операционной системы от Google. Об этом сообщает издание ArsTechnica.
К такому выводу пришел журналист издания Рон Амадео (Ron Amadeo), который изучил SDK (software development kit, набор средств разработки) HarmonyOS 2.0. Чтобы получить профиль разработчика и доступ к эмулятору операционной системы, Амадео пришлось подтвердить свою личность. Автор направил Huawei личные данные — копию паспорта, водительского удостоверения, платежную информацию. После проверки данных, которая заняла два дня, специалист смог изучить эмулятор операционной системы от Huawei.
В материале на сайте издания журналист подчеркнул, что не нашел практически никакой разницы между SDK Android и HarmonyOS 2.0. По его словам, HarmonyOS является просто модифицированной версией ОС от Google с фирменной оболочкой EMUI. Обвинивший компанию в копировании Android специалист заметил, что единственное серьезное нововведение ОС — наличие файлов с разрешением hap (пакет возможностей HarmonyOS, Harmony OS Ability Package). При подробном рассмотрении Амадео заметил, что hap является измененной версией apk — формата архивных исполняемых файлов-приложений для Android.

«SDK Huawei является точной копией SDK Google Android Studio», — подытожил Рон Амадео.

Автор заметил, что компания не упоминает об этом ни в одной из частей своей документации. Журналист также заявил, что копировать Android легко, так как система имеет открытый исходный код.
Ранее представитель Huawei заявил, что собственная ОС компании отличается от остальных поддержкой нескольких платформ. В конце 2020 года журналисты XDA Developers изучили HarmonyOS и пришли к выводу, что операционная система основана на Kitkat 4.4.4 — старой версии Android.
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Наука и техника , Google
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