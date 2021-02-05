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Польша построит в Антарктиде исследовательскую станцию 

ИА Regnum 1 час назад
Польша построит в Антарктиде исследовательскую станцию
Фото: ТАСС
Польша построит новую научно-исследовательскую станцию в Антарктиде, главный корпус которой будет состоять из трех этажей. Объект предполагается возвести на острове Кинг-Джордж, что в 120 км от берегов Антарктического континента. Об этом сказал руководитель проекта Хуберт Мацеевский журналистам Gazeta Wyborcza.

«Объект будет создан на живописном антарктическом ландшафте, в особом месте. В летний исследовательский сезон в этом футуристическом здании смогут работать 37 человек. Вне сезона там будут постоянно находиться до 13 ученых», — заявил Мацеевский.

Руководитель проекта также раскрыл, что тендеры на его реализацию, в частности, на строительство главного корпуса, будут объявлены в первой половине текущего года. В свою очередь, на рубеже 2021 и 2022 годов запланированы монтаж складских помещений на станции, установка очистных сооружений и установка фундамента под главный корпус. А в течение антарктической зимы 2023 года (в северном полушарии она совпадает с летом 2023 года) внутри главного здания будут проводиться отделочные работы.
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Наука и техника , Наука , Польша
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