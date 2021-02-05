Ученые связали появление коронавируса с глобальным потеплением

Ученые провели масштабное исследование в Южном Китае и прилегающих территориях. Изменение климата в этих местах могли привести к резкому увеличению видов летучих мышей, которые являются первичным резервуаром для возникновения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования в журнале Science of the Total Environment.

На юге Китая и на территории Мьянмы Лаоса из-за климатических изменений за последнее столетие произошло и существенное изменение типа растительности, которые благоприятны для проживания летучих мышей.

Таким образом, в провинции Юньнань с начала прошлого столетия появилось порядка 40 новых видов летучих мышей, которые потенциально принесли с собой около 100 типов коронавирусов.

«Изменение климата за последнее столетие сделало среду обитания в южнокитайской провинции Юньнань подходящей для значительно большего количества видов летучих мышей. Понимание того, как поменялось глобальное распространение видов летучих мышей может стать важным шагом в восстановлении истории происхождения COVID-19», — приводит издание слова первого автора исследования доктора Роберта Бейера (Robert Beyer), сотрудника кафедры зоологии.

Специалисты выяснили, что из-за климата многие виды изменили среду обитания, перебравшись в другие районы. При этом они перенесли с собой свои вирусы.

«Взаимодействия между животными и вирусами в новых локальных системах привели к появлению большого числа новых вредоносных вирусов», — сказал Бейер.

По данным ученых, большинство коронавирусов не передаются от летучих мышей человеку. Но увеличение видов летучих мышей в определенном месте увеличивает вероятность, что там появится опасный для человека патоген.