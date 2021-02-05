Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶
Выберите регион
Москва

Ученые выяснили, как коронавирус появился в Китае 

Uralpress.Ru и ещё 1 1 час назад
Ученые связали появление коронавируса с глобальным потеплением
Фото: Reuters
Ученые провели масштабное исследование в Южном Китае и прилегающих территориях. Изменение климата в этих местах могли привести к резкому увеличению видов летучих мышей, которые являются первичным резервуаром для возникновения коронавируса SARS-CoV-2, сообщает издание РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования в журнале Science of the Total Environment.
На юге Китая и на территории Мьянмы и Лаоса из-за климатических изменений за последнее столетие произошло и существенное изменение типа растительности, которые благоприятны для проживания летучих мышей.
Таким образом, в провинции Юньнань с начала прошлого столетия появилось порядка 40 новых видов летучих мышей, которые потенциально принесли с собой около 100 типов коронавирусов.

«Изменение климата за последнее столетие сделало среду обитания в южнокитайской провинции Юньнань подходящей для значительно большего количества видов летучих мышей. Понимание того, как поменялось глобальное распространение видов летучих мышей может стать важным шагом в восстановлении истории происхождения COVID-19», — приводит издание слова первого автора исследования доктора Роберта Бейера (Robert Beyer), сотрудника кафедры зоологии.

Специалисты выяснили, что из-за климата многие виды изменили среду обитания, перебравшись в другие районы. При этом они перенесли с собой свои вирусы.

«Взаимодействия между животными и вирусами в новых локальных системах привели к появлению большого числа новых вредоносных вирусов», — сказал Бейер.

По данным ученых, большинство коронавирусов не передаются от летучих мышей человеку. Но увеличение видов летучих мышей в определенном месте увеличивает вероятность, что там появится опасный для человека патоген.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
Uralpress.Ru: последние новости
После covid-19 ученые изучат бессимптомный грипп После covid-19 ученые изучат бессимптомный грипп Число пользователей ВТБ Онлайн выросло на четверть Число пользователей ВТБ Онлайн выросло на четверть В воскресенье в Челябинскую область вернутся морозы В воскресенье в Челябинскую область вернутся морозы
Комментарии 1
Наука и техника , РИА Новости , Китай , Лаос , Бирма
Читайте также
Новости партнеров
Видео
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
00:18
По боевикам ударили 500-килограммовой бомбой
Армия Войска
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
01:33
Мэру Екатеринбурга привезли под окна гроб с покойницей
Происшествия
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
01:03
Нашли убийц женщины-хореографа в Москве
Происшествия Криминал
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
01:01
Акула 20 метров тащила подводного охотника за собой
Происшествия
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца у всех на глазах
Происшествия
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
00:20
Капот и лобовое в «мясо»: глыба уничтожила иномарку
Происшествия
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
00:49
В Сочи сгорел автомобиль за 20 миллионов
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение