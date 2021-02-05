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Квантовый компьютер разделили на две части 

Ferra.ru 2 часа назад
Квантовый компьютер разделили на две части
Фото: Ferra.ru
Европейские физики разделили квантовый компьютер на две части и отдалили их друг от друга на 60 метров. Получился «распределённый» квантовый вычислительный блок.
Авторы работы рассказали, что главное препятствие для разработки квантовых компьютеров — то, что пока нельзя объединять большое число кубитов, не внося помехи в работу их соседей. Решением проблемы может быть физическое разделение компонентов компьютера.
Группа физиков сделала шаг в сторону этого решения. Вычислительный узел представляет собой два кубита, которые соединены линией из оптоволокна длиной в 60 метров. Каждый блок тут состоит из атома рубидия. Он находится внутри оптической ловушки. Последняя позволяет «запутывать» атом и частицы света. Такие ловушки и линию оптической связи можно сконфигурировать таким образом, что частица света, которая отразится сначала от одного кубита, а потом от второго, «запутает» их и сделает частью одного вычислительного блока квантового компьютера.
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