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Москва

Apple сделает кабели для зарядки долговечнее 

Ferra.ru 3 часа назад
Apple сделает кабели для зарядки долговечнее
Фото: Ferra.ru
Apple патентует новый стандарт кабелей для зарядки iPhone, iPad, и MacBook. Сообщается, что изделия станут долговечнее — компания улучшит их конструкцию.
Apple подала патентную заявку в Ведомство по патентам и товарным знакам США. Журналисты отмечают, что у актуальных кабелей зарядки для устройств компании часто приходит в негодность защитная оболочка. Многим приходится заматывать кабель изолентой в месте повреждения.
В патентной заявке Apple рассказала, что изгиб кабеля вблизи коннектора может вызвать излишнее напряжение в соединении проводов, и это приведёт к поломке. Поэтому обычно в конце кабеля устанавливается гильза для снятия натяжения.
Apple предлагает изменить подход. Кабель будет включать в себя сердечник, окружённый внешней гильзой однородной толщины. Компания считает, что в конструкции можно сделать различные уровни жёсткости. Для внешнего слоя можно использовать материал повышенной жёсткости, для внутреннего — более гибкий, а между ними — материал с промежуточной жёсткостью. Это должно уменьшить нагрузку на концы кабеля.
Apple
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Наука и техника , Apple , США
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