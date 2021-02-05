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В Крыму был зафиксирован сигнал из космоса 

Прайм 1 час назад
Полученный в Крыму сигнал из космоса обеспокоил США и Германию
Фото: РИА Новости
Ученые из США и Германии предостерегли от необдуманных контактов с внеземными цивилизациями после того, как в Крыму зафиксировали сигнал из космоса. Об этом сообщает издание "Экономика сегодня".
Зарегистрировать двоичный код, посланный из космического пространства, удалось при помощи телескопа РТ-70, который базируется на территории Крыма. Один из телескопов РТ-70 находится на третьей площадке Центра дальней космической связи возле поселка Молочное под Евпаторией возле Черного моря. Другой такой объект располагается в поселке Галенки в Приморском крае.
Обнаружен странный радиосигнал с ближайшей звезды
Полученные результаты обеспокоили западных ученых. Поэтому сотрудники Гарвардского университета и Зоннебергской обсерватории выпустили труд "Межзвездные коммуникации и невозможность обезвреживания сообщений".
В своем исследовании эксперты предупредили, что выход на контакт с инопланетянами очень опасен. Расшифровка сообщений от НЛО возможна только при помощи компьютера, но основная опасность заключается в том, что послание может содержать серьезный вирус или вредоносный код, обезвредить который не смогут даже самые продвинутые технологии Земли. По мнению экспертов, тот, кто только попытается это сделать, откроет настоящий ящик Пандоры — вред можно нанести даже самому компьютеру в момент непосредственного декодирования. Искусственный разум начнет манипулировать людьми, считают они.
В связи с этим эксперты призывают прекратить все возможные контакты с НЛО.
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Наука и техника , Гарвардский университет , Германия , Евпатория , Молочный , Мурманская Область , Приморский Край , Республика Крым , США
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