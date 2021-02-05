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Москва

Xiaomi представила смартфон с уникальным экраном 

Артём Кульша 1 час назад
Xiaomi представила смартфон с уникальным экраном
Фото: ТАСС
Компания Xiaomi представила концептуальный смартфон с «экраном-водопадом». Об этом сообщает ее пресс-служба.
Четырехугольный экран изгибается по краям под углом 88 градусов. Это, как говорят в Xiaomi, позволяет визуальным интерфейсам плавно перемещаться по поверхности телефона, как вода. Экраном покрыта почти вся рамка смартфона, а на его корпусе нет ни портов, ни кнопок.

«Xiaomi никогда не перестанет вводить новшества, стремясь найти лучший баланс между воображением и реальностью. Раздвигая границы классических форм смартфона, инженеры Xiaomi постарались сделать гаджет максимально простым и приблизить его форму к жизни», — сообщили в компании.

Там назвали самой большой проблемой при производстве экрана-водопада производстве стеклянной панели. Для полировки столь изогнутого стекла было применено оборудование собственной разработки Xiaomi, а для прикрепления стекла к дисплею — инновационный дизайн наложения экранов.
В компании рассказали, что благодаря 46 запатентованным технологиям собственной разработки функции физических портов и кнопок воспроизведены с помощью более элегантных альтернатив. В смартфоне есть акустическая технология, камеры третьего поколения, беспроводная зарядка, микросхемы eSIM, сенсорные датчики, чувствительные к давлению, и многое другое.
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