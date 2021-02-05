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Москва

Ученый оценил проект Маска по перевозке пассажиров на ракете 

РИА Новости 1 час назад
Ученый раскритиковал проект Маска по перевозке пассажиров на ракете
Фото: Reuters
Проект Илона Маска по перевозке пассажиров между континентами осуществить сложно, рентабельным он не получится, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения (ЦИАМ) имени П. И. Баранова Михаил Гордин.

"Фантазия хорошая. Молодец (Маск — ред.), продает ее умело. Но эта технология сложнее, дороже и рискованнее, чем сверхзвуковой самолет. Кто знает, может, такая возможность и появится. Но зачем? Кто станет целевой аудиторией?" — сказал Гордин, отвечая на вопрос, может ли проект компании SpaceX транспортировки пассажиров между континентами на баллистических ракетах в будущем конкурировать со сверхзвуковыми бизнес-джетами.

Ранее в ходе презентации ракеты Big Falcon Rocket Маск заявил, что эту ракету можно будет использовать для пассажирских перелетов в любую точку Земли за полчаса.
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Наука и техника , Михаил Гордин , SpaceX , ЦИАМ , РИА Новости
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