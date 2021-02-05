Ученый раскритиковал проект Маска по перевозке пассажиров на ракете

"Фантазия хорошая. Молодец (Маск — ред.), продает ее умело. Но эта технология сложнее, дороже и рискованнее, чем сверхзвуковой самолет. Кто знает, может, такая возможность и появится. Но зачем? Кто станет целевой аудиторией?" — сказал Гордин, отвечая на вопрос, может ли проект компании SpaceX транспортировки пассажиров между континентами на баллистических ракетах в будущем конкурировать со сверхзвуковыми бизнес-джетами.