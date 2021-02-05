Xiaomi представила смартфон с изогнутым экраном

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Угол его наклона по всем четырём сторонам составляет 88 градусов.

На сайте китайской компании сообщается , что на корпусе устройства нет разъёмов и клавиш. Отмечается, что для такого решения конструкторами было использовано специально разработанное стекло. Оно изготавливалось при температуре 800°С. В корпорации отметили, что при создании модели было зарегистрировано 46 патентов.

Также сообщается, что телефон использует технологии беспроводной зарядки, а фронтальная камера расположена под дисплеем.