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Москва

Xiaomi представила концепт смартфона с изогнутым экраном 

Говорит Москва и ещё 5 1 час назад
Xiaomi представила смартфон с изогнутым экраном
Фото: Xiaomi
Угол его наклона по всем четырём сторонам составляет 88 градусов.
На сайте китайской компании сообщается, что на корпусе устройства нет разъёмов и клавиш. Отмечается, что для такого решения конструкторами было использовано специально разработанное стекло. Оно изготавливалось при температуре 800°С. В корпорации отметили, что при создании модели было зарегистрировано 46 патентов.
Также сообщается, что телефон использует технологии беспроводной зарядки, а фронтальная камера расположена под дисплеем.
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