Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

В Роскосмосе рассказали, как будет проходить подготовка космонавтов 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
В Роскосмосе рассказали о подготовке космонавтов
Фото: Газета.Ru
В 2021 году четверо российских кандидатов в космонавты пройдут двухлетнюю общекосмическую подготовку, сообщает Роскосмос.
Всего на обучение отведено 4 085 часов, из них 466 часов — на основы космонавтики, 499 часов — изучение конструкций, бортовых систем и оборудования, 384 часа — самостоятельная подготовка. 88 часов будущие космонавты потратят на работу в невесомости, 335 часов — на гуманитарную подготовку, 317 часов — на научно-прикладные исследования.
На отпуск будет отведено всего 520 часов, или чуть менее 21 дня. Кроме того, кандидатам предстоит пройти физическую, летную и парашютную подготовки.
Ранее сообщалось, что в команду для подготовки в космонавты не прошла ни одна девушка.
Видео дня. Дмитрий Шепелев готовится второй раз стать отцом
Газета.Ru: последние новости
Эксперт рассказал, как выявить воровство интернета Эксперт рассказал, как выявить воровство интернета Нобелевский лауреат восхитился "Спутником V" Нобелевский лауреат восхитился "Спутником V" Американские эксперты назвали преимущества "Спутника V" Американские эксперты назвали преимущества "Спутника V"
Наука и техника , Роскосмос
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Горящий Rolls Royce в российском городе попал на видео
00:49
Горящий Rolls Royce в российском городе попал на видео
Происшествия Пожары
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
00:12
Плавающую в Черном море в феврале девушку сняли на видео
Общество
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
00:08
В многоэтажке в Москве прогремел взрыв
Происшествия Новости Москвы
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
00:20
Глыбы льда раздавили автомобиль с водителем
Происшествия
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
01:15
Россиянка нарастила самый длинный ноготь в мире
Общество
Школьницы с остервенением избили продавца «Пятерочки»
00:17
Школьницы с остервенением избили продавца «Пятерочки»
Происшествия
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
00:47
Видео дозаправки истребителей в небе над Липецком
Армия
Видео десантирования из Ил-76 под Костромой
01:17
Видео десантирования из Ил-76 под Костромой
Армия
Видео протестов во Франции против карантинных мер
00:21
Видео протестов во Франции против карантинных мер
В мире
Видео спасения сноубордиста, упавшего в ущелье
00:33
Видео спасения сноубордиста, упавшего в ущелье
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение