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Американские эксперты признали преимущества российской вакцины «Спутник V» 

Русская Планета 59 минут назад
Эксперты США признали преимущества вакцины «Спутник V»
Фото: ТАСС
Специалисты трех университетов США назвали преимущества российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В качестве одного из главных преимуществ российской вакцины эксперты назвали то, что для транспортировки и хранения препарат не требует поддержания сверхнизкой температуры. Тот факт, что «Спутник V» «может храниться в обычном холодильнике при подтвержденной эффективности и безопасности, является большим преимуществом.
По мнению инфекционистов, российская вакцина от коронавируса серьезно поможет в борьбе с пандемией в мире, пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что Мексика стала первой страной в Северной Америке, зарегистрировавшей российскую вакцину против коронавируса „Спутник V“.
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Наука и техника , Наука , ИТАР-ТАСС
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