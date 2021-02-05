Эксперты США признали преимущества вакцины «Спутник V»

Специалисты трех университетов США назвали преимущества российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

В качестве одного из главных преимуществ российской вакцины эксперты назвали то, что для транспортировки и хранения препарат не требует поддержания сверхнизкой температуры. Тот факт, что «Спутник V» «может храниться в обычном холодильнике при подтвержденной эффективности и безопасности, является большим преимуществом.