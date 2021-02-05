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Москва

Эксперт рассказал, как выявить воровство интернета 

Газета.Ru и ещё 3 8 часов назад
Эксперт назвал способ вычислить воровство интернета через Wi-Fi
Фото: РИА Новости
Директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов в беседе с агентством «Прайм» рассказал, как выявить воровство домашнего интернета.
По словам эксперта, на наличие стороннего подключения к WiFi указывает неравномерная скорость работы интернета.

«Если вы обнаружили, что скорость работы интернета не всегда равномерна, и на загрузку новой страницы уходит больше времени, чем обычно, вероятнее всего, кто-то использует вашу сеть», — отметил Мясоедов.

Точно определить воровство можно, установив специальную программу, с помощью которой настраивают большинство современных роутеров.
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Эксперт пояснил, что после запуска такой программы будут видны все подключенные к роутеру устройства. То есть можно будет увидеть, кто использовал вашу сеть.
Мясоедов добавил, что надежным и простым способом обезопасить себя от взлома является установка надежного пароля для подключения к Wi-Fi.
Ранее сообщалось, что в России в 5,5 раз выросло количество преступлений с использованием пластиковых карт.
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