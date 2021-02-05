Ученые нашли нетипичные проявления коронавирусной инфекции

Испанские исследователи провели опрос среди пациентов с коронавирусной инфекцией и выявили у некоторых из них симптомы, нетипичные для большинства случаев COVID-19.

Почти каждый четвертый из 666 опрошенных пациентов пожаловался на опухание и воспаление языка, бугорки и пятна на нем, а также отек рта и язвочки.

У десяти процентов участников исследования отмечалось ощущение жжения в ладонях и ступнях. При этом данный симптом проявлялся лишь у тех пациентов с коронавирусом, у которых на фоне инфекции развилась пневмония, сообщает Daily Express