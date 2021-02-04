Ученых встревожило стремительное повышение уровня мирового океана

Уровень мирового океана от глобального потепления повышается гораздо быстрее прогнозируемого, сообщает американский журнал Ocean Sciences. Ученые не ожидали его поднятия более чем на 1,1 м до конца столетия.

Согласно новым расчетам исследователей из университета Копенгагена и норвежского центра климатических исследований имени Бьеркнеса, потепление климата на полградуса приведет к поднятию уровня океанов на полметра. Если потепление достигнет 2 °С, повышение составит более чем метр.

Ученые считают, что к концу века температура на Земле вырастет более чем на 4 °C. Это может привести к затоплению низменных территорий, на которых проживает две трети населения Земли.

Спасти ситуацию может более кардинальное снижение выбросов парниковых газов. Государства должны сократить потребление углеродов еще как минимум на 200 млрд метрических тонн, отмечено в статье.