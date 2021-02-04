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Препарат от рака простаты может помочь в борьбе с коронавирусом 

News.ru 1 час назад
Препарат от рака простаты может помочь в борьбе с COVID
Фото: РИА Новости
Экспериментальный препарат от рака простаты, созданный на основе ядовитого растения, может уничтожать коронавирусную инфекцию. К такому выводу пришли учёные из Ноттингемского университета из Великобритании.
Специалисты проводили исследования на животных и обнаружили, что лекарство из «смертоносной моркови» тапсии из семейства зонтичных эффективно противодействует коронавирусу.
Учёные считают, что нужно использовать этот препарат не только против COVID-19, но также уничтожать им вирусы, которые вызывает аналогичные симптомы, сообщает Daily Mail.
Ранее медик Хусейн Абде рассказал о необычном симптоме заражения коронавирусной инфекцией: у человека могут покраснеть пальцы ног. Так, многие пациенты, заболевшие СOVID-19, жаловались на опухшие нижние конечности, а также на жжение. Врач подчеркнул, что ощущения при «коронавирусных пальцах» похожи на крапивницу или ветряную оспу. При появлении такого симптома нужно немедленно обращаться к врачу.
Как писал NEWS.ru, центр «Вектор» завершил тестирование «ЭпиВакКороны» на пожилых россиянах, результаты исследований являются положительными.
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Наука и техника
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