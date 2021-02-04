Препарат от рака простаты может помочь в борьбе с COVID

Экспериментальный препарат от рака простаты, созданный на основе ядовитого растения, может уничтожать коронавирусную инфекцию. К такому выводу пришли учёные из Ноттингемского университета из Великобритании

Специалисты проводили исследования на животных и обнаружили, что лекарство из «смертоносной моркови» тапсии из семейства зонтичных эффективно противодействует коронавирусу.

Учёные считают, что нужно использовать этот препарат не только против COVID-19, но также уничтожать им вирусы, которые вызывает аналогичные симптомы, сообщает Daily Mail.

Ранее медик Хусейн Абде рассказал о необычном симптоме заражения коронавирусной инфекцией: у человека могут покраснеть пальцы ног. Так, многие пациенты, заболевшие СOVID-19, жаловались на опухшие нижние конечности, а также на жжение. Врач подчеркнул, что ощущения при «коронавирусных пальцах» похожи на крапивницу или ветряную оспу. При появлении такого симптома нужно немедленно обращаться к врачу.

Как писал NEWS.ru, центр «Вектор» завершил тестирование «ЭпиВакКороны» на пожилых россиянах, результаты исследований являются положительными.